Kübra Yapıcı Memleketinde Defnedildi

Antalya’da kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada Burdur'da silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kadının cenazesi, Ekinözü Merkez Maarif Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kübra Yapıcı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda vatandaş da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Siyasiler ve Vatandaşlar Katıldı

Düzenlenen cenaze törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekinözü’nde büyük üzüntüye neden olan olay sonrası vatandaşlar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Acılı Babadan Caydırıcı Yaptırım Çağrısı

Baba Yunus Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istediğini, kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, genç kadının Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler Tutuklandı

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.