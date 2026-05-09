Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının dijital dünyada daha etkin, görünür ve güçlü bir şekilde yer alabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Uygulamalı Canva Eğitimi” programını hayata geçirdi. Sivil toplum kuruluşlarının dijital iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim programı başladı. Eğitimlerde, günümüz iletişim dünyasında büyük önem taşıyan sosyal medya yönetimi, görsel tasarım ve dijital içerik üretimi gibi konular uygulamalı olarak ele alınıyor.

STK’ların Dijital Kapasitesi Güçleniyor

Şehrin sosyal sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan SOGEM, yalnızca proje üretimine değil, bu projelerin etkili bir şekilde anlatılmasına ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına da katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenen “Uygulamalı Canva Eğitimi”, özellikle dijital görünürlüğünü artırmak isteyen sivil toplum kuruluşları için önemli bir fırsat sunuyor. Günümüzde sosyal medya ve dijital platformlarda etkili şekilde yer alamayan çalışmaların hedef kitleye ulaşmakta zorlandığı gerçeğinden hareketle hazırlanan eğitim programı, STK temsilcilerine çağın ihtiyaçlarına uygun iletişim becerileri kazandırıyor.

Eğitimlerde Uygulamalı İçerikler Öne Çıkıyor

Alanında deneyimli eğitmen Yunus Kürtül tarafından verilen eğitimlerde; sosyal medya gönderileri hazırlama, proje afişleri tasarlama, video ve reels içerikleri oluşturma, yapay zekâ destekli tasarım araçlarının kullanımı gibi güncel başlıklar işleniyor. Katılımcılar, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla kendi tasarımlarını hazırlama fırsatı buluyor. Eğitim süresince STK temsilcilerine dijital içerik üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar aktarılırken, etkili görsel iletişimin kurumsal kimlik üzerindeki rolü de detaylı şekilde ele alınıyor.

“Tasarımlar Kurumların Kimliğini Oluşturuyor”

Kurs eğitmeni Yunus Kürtül, eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Canva’nıngünümüzde dijital iletişim açısından önemli bir araç haline geldiğini belirtti. Kürtül, “MEB Canva eğitmeniyim. Uygulamalı Canva eğitimiyle birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza destek sağlıyoruz. İlk gün çok heyecanlı geçti, katılımcıların ilgisi ve merakı oldukça fazla. Tasarımlar sivil toplum kuruluşlarının, kurumların kimliğini oluşturuyor. Bizler de bu eğitimlerle inşallah katılımcılara destek olarak tasarım açısından kendilerini daha da geliştirmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüme Katkı Sağlayacak

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim programının, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Eğitim sayesinde katılımcıların; sosyal medya içeriklerini daha profesyonel şekilde hazırlayabilmesi, projelerini daha etkili tanıtabilmesi ve dijital mecralarda daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.