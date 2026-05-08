Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rezerv alan ilan edilen Derepazarı bölgesinde yükselen yeni yapılar, şehrin modern yüzünü ortaya çıkarmaya başladı.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında konut projeleri ile çarşı alanındaki çevre düzenlemeleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Güvenli ve dayanıklı yapılaşmanın ön planda tutulduğu projelerde, modern şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturuluyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının titizlikle devam ettiği Derepazarı’nda ekipler yoğun mesai harcarken, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi.

Öte yandan şehir merkezindeki çarşı projesinde de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve sosyal donatılarla desteklenen projeyle, vatandaşların daha konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor.