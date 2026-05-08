Kahramanmaraş’ta sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte, kentin geleneksel içeceklerinden mayam şerbetine olan ilgi arttı. Serinletici özelliğiyle bilinen şerbet, şehir merkezinin birçok noktasında vatandaşlara sunuluyor.

Doğal içeriği ve ferahlatıcı tadıyla öne çıkan mayam şerbeti, hem kent sakinleri hem de şehri ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında tercih edilen içecek, serinlemek isteyen vatandaşların ilk seçeneklerinden biri haline geldi.

Kentte hizmet veren esnaf, sıcak havalarla birlikte satışların belirgin şekilde arttığını ifade ederken, mayam şerbetinin sağlıklı yapısıyla öne çıktığını belirtti. Esnaf, vatandaşların asitli ve şekerli içecekler yerine geleneksel ve doğal ürünlere yönelmesinin daha faydalı olacağını vurguladı.

Uzmanlar da sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, doğal içeceklerin tercih edilmesinin sağlık açısından olumlu katkılar sağladığını ifade ediyor.