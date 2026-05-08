Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan holdingin bu katkısı, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde birlik ve moral ihtiyacının yoğun biçimde hissedildiği bir dönemde geldi. Yatırım, Kahramanmaraş spor kamuoyunda geniş çevrelerce takdirle karşılanırken taraftarlar tarafından da gençliğe ve şehrin geleceğine atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Futbolda play-off hattı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonu play-off hattında tamamladı. Kipaş Holding'in göğüs sponsorluğunu üstlendiği takım, iç saha maçlarında ortalama 5 bin taraftarı tribüne taşıyarak kentte futbol heyecanının yeniden yükselmesine zemin hazırladı.

Basketbolda çıkış sezonunda çeyrek final

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Kipaş İstiklal Spor, play-off çeyrek finaline kadar yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Yaklaşık 3 bin kişilik salon kapasitesinin her maç zorlandığı bu süreçte kentte basketbol ilgisi belirgin biçimde canlandı. Sezonu Gaziantep deplasmanında kapatan Kahramanmaraş temsilcisi, mücadelesiyle taraftarların takdirini topladı.

Önümüzdeki sezona güçlü hazırlık

Kipaş Holding'in desteğiyle her iki branşta da daha rekabetçi bir yapıya kavuşan kulüp, elde edilen sportif başarıların üzerine inşa edeceği kadrosuyla önümüzdeki sezon için de iddiasını ortaya koyuyor.