Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte anneleri için hazırladıkları el yapımı hediyeleri takdim etti.

Merkezde verilen eğitimler doğrultusunda çeşitli el işi ürünler hazırlayan öğrenciler, Anneler Günü’nde bu özel hediyeleri annelerine sunarak duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Programda öğrencilerin emekleri karşısında büyük mutluluk yaşayan anneler, çocuklarının gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe katılan veliler, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çocuklarının sosyal ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ise kendilerine sunulan eğitim imkânlarından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, başta kendi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen program, sevgi ve emeğin bir araya geldiği anlamlı anlarla sona erdi.