Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını “Doğaya Birlikte Nefes Olalım” temasıyla düzenlenen Yeşil Etkinlikler Haftası kapsamında da sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen anlamlı programda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi’ni ziyaret ederek geri dönüşüm süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik inceleme gezisine KSÜ Biyoloji ve Kimya Bölümü öğrencileri ile akademisyenler katıldı. Program kapsamında öğrencilere tesisin çalışma sistemi, atıkların ayrıştırılma süreçleri, geri dönüşüm aşamaları ve çevreye sağlanan katkılar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Atıkların Dönüşüm Yolculuğu Yerinde Anlatıldı

Tesis gezisinde öğrenciler, evsel ve çeşitli katı atıkların tesise kabul edilmesinden ayrıştırma ve geri kazanım aşamalarına kadar geçen tüm süreci yakından gözlemleme imkânı buldu. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan sunumlarda, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasına sağladığı katkılar, çevre kirliliğinin azaltılmasındaki rolü ve sürdürülebilir çevre politikalarının önemi vurgulandı.

Uygulamalı anlatımlarla desteklenen programda öğrenciler, atık yönetimi süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek kapsamlı bilgiler aldı. Özellikle sıfır atık uygulamaları, geri dönüştürülebilir materyallerin ekonomiye yeniden kazandırılması ve çevresel sürdürülebilirlik konuları öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.