Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) koordinesinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilen “Sosyal Etki Maratonu’26” programının bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal girişimcilik alanında daha aktif rol almasını hedefleyen program, üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördü.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, üniversite öğrenci topluluklarının yanı sıra akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırmanın ve çözüm üretme kapasitelerini geliştirmelerinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, sosyal girişimciliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm açısından da kritik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Program kapsamında KİÜ akademisyenlerinden Öğr. Gör. Nur Çümen Aşçı ile KSÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, sosyal girişimcilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyenler, öğrenci topluluklarının sosyal etki odaklı projeler geliştirme süreçlerinde üstlenebileceği sorumluluklara değinerek, gençlerin yenilikçi bakış açılarıyla önemli farklar oluşturabileceğini ifade etti. Ayrıca sürdürülebilir projelerin, uzun vadede şehir ve toplum için değer üreteceği belirtildi.

Toplantının devamında Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Hatunoğlu, merkezin sunduğu eğitim, mentörlük ve proje geliştirme destekleriyle gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sağladığını belirtti. SOGEM’in, şehirde sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine öncülük eden yenilikçi bir yapı olduğu vurgulandı.

Programda söz alan Büyükşehir Belediyesi Proje ve Finansman Müdürü Hasan Okur ise “Sosyal Etki Maratonu’26”nın başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve takvimi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Okur, programın; başvuru, eğitim, mentörlük ve final aşamalarından oluşan bütüncül bir süreç içerdiğini ifade etti.

Yalnızca üniversite öğrenci topluluklarının ekipler halinde başvurabileceği yarışmada, gençlerin fikirlerini geliştirerek uygulanabilir projelere dönüştürmeleri hedefleniyor.

Sosyal Etki Maratonu’nun temel hedefleri arasında, öğrencilerin geliştireceği projeler aracılığıyla şehirde sosyal fayda üretmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak yer alıyor. Programın, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran ve onları çözüm odaklı düşünmeye teşvik eden güçlü bir model sunduğu ifade edildi.

Toplantının sonunda konuşmacılar, öğrencilerin projeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Üniversite öğrenci topluluklarının katılım sağlayabileceği yarışma için başvuruların başladığı duyuruldu. Programa katılmak isteyen öğrenciler, 17 Mayıs Pazar akşamına kadar https://sogem.kahramanmaras.bel.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

“Sosyal Etki Maratonu’26”, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri için önemli bir fırsat sunarken, Kahramanmaraş’ta sosyal girişimcilik alanında yeni bir dinamizmin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.