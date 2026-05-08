Antalya’da yaşayan Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki Kübra Yapıcı’dan günlerdir haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan İlyas Umut D. ve Ataberk S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Soruşturmada, Kübra Yapıcı’nın Burdur’da öldürüldüğü ve cesedinin izleri yok etmek amacıyla yakıldığı belirlendi. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahın da Ağlasun ilçesinde bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraşlı genç kızın ölümü memleketinde büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.