Programda, Akedaş Elbistan Bölge Müdürü Atakan Çelik, Elbistan Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
Söyleşide elektrik dağıtım sektöründeki gelişmeler, sahadaki çalışma süreçleri ve mesleğin geleceği ele alınırken, öğrencilere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulunuldu.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ve saha deneyiminin önemi vurgulandı. Yetkililer, üniversite iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.