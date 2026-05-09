Kahramanmaraş’ta altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren KASKİ, çalışmalarını tamamladığı bölgelerde üstyapıyı çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde yürütülen kapsamlı yenileme projelerinin ardından, bozulan yol yüzeyleri hızlı bir şekilde onarılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi 73015. Sokakta altyapı çalışmaları esnasında deforme olan asfalt yüzeyleri sıcak asfaltla tamir ediliyor. Ekipler, bölgedeki yol standardını yükseltmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yapılan bakım ve onarım faaliyetleri sayesinde trafik akışının daha düzenli hale gelmesi sağlanırken, sürüş güvenliği de önemli ölçüde artırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde altyapı yatırımlarımızı etaplar halinde sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de ekiplerimiz üstyapı onarımlarını titiz şekilde sürdürmeye devam ediyor. Amacımız, hemşehrilerimize hem güçlü bir altyapı hem de konforlu ulaşım imkânı sunmak” ifadeleri kullanıldı.