Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik markası Pusula Maraş aracılığıyla gençlerin teknoloji ve dijital üretim alanındaki yeteneklerini desteklemeye devam ediyor. Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, oyun geliştirme alanına ilgi duyan gençleri bu kez “Doğa Game Jam” yarışmasının ikincisiyle buluşturdu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, gençlerin hem teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine hem de takım çalışması ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlıyor. Şehrin genç nüfusuna sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda yeni fırsatlar sunmayı amaçlayan yarışma, Karacasu Kampüsü’nde bulunan Merkezi Kütüphane’de yoğun katılımla başladı.

48 Saat Boyunca Kesintisiz Geliştirme Maratonu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen genç yazılımcılar, tasarımcılar ve oyun geliştiriciler, 48 saat sürecek kesintisiz maratonda belirlenen tema doğrultusunda kendi oyun projelerini geliştirecek. Katılımcılar, kendi ekipmanlarıyla hazırladıkları projelerde hem yazılım hem görsel tasarım hem de hikâye anlatımı alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Yoğun tempoda geçen organizasyonda gençler, sınırlı süre içerisinde fikir üretme, ekip koordinasyonu sağlama ve ortaya oynanabilir bir proje çıkarma konusunda da önemli deneyimler kazanacak. Sürenin tamamlanmasının ardından hazırlanan projeler jüri tarafından değerlendirilecek, dereceye giren takımlar çeşitli ödüllerle buluşturulacak.

Farklı Şehirlerden Gençler Kahramanmaraş’ta Buluştu

Doğa Game Jam, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde gençlerin birbirleriyle tanışıp fikir alışverişi yaptığı önemli bir sosyal platform niteliği de taşıyor. Organizasyona çevre iller başta olmak üzere birçok farklı şehirden katılım sağlandı. Yarışmaya katılan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Coşkun, etkinliğin gençler açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “İzmirliyim, İstiklal Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı ikinci sınıf öğrencisiyim. Game Jam etkinliklerine düzenli olarak katılmaya çalışıyorum. Bugün de yeni bir yarışmanın ilk günü. Görsel ve hikâye anlatımını öne çıkaran bir oyun tasarlamaya çalışacağız. Barışçıl bir oyun tasarlayacağız ekibimizle birlikte. Burada ayrıca farklı şehirlerden gelen kişilerle tanışma ve arkadaşlık kurma imkânımız oluyor. Bizler bu imkânı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi ve İstiklal Üniversitesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her Geçen Yıl Daha Profesyonel Hale Geliyor”

Gaziantep’ten yarışmaya katılan Erdem Sözügeçer ise organizasyonun her geçen yıl daha kapsamlı hale geldiğini belirterek, “Gaziantep’ten geliyoruz ekibimizle birlikte. Bu benim Kahramanmaraş’taki ikinci oyun tasarım yarışmam. Gittikçe daha da güzelleşiyor etkinlikler. Çok profesyonel bir program oluyor. Zor bir yarışma olacak ancak birinci olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Daha önceki organizasyonda birincilik elde eden ekipte yer alan Ömer Faruk Gözüela da bu yılki hedeflerinin yeniden şampiyonluk olduğunu ifade etti. Gözüela, “Doğa Game Jam’ların hepsine katıldık. Bir önceki organizasyonda birinci olmuştuk. Bu sefer de hedefimiz şampiyonluk. Ekibimizle birlikte bu yarışmalarda edindiğimiz tecrübelerle daha sonrasında geniş kapsamlı bir oyun geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.