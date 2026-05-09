Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında Pusula Maraş ve KAMEK ekipleri, Nurhak’taki Kullar Süleyman Şahin İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Gün boyunca süren etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

KAMEK Atölyelerinde El Emeği Ürünler Ortaya Çıktı

Program kapsamında öğrenciler, KAMEK tarafından hazırlanan birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerle buluştu. Çocukların el becerilerini geliştirmeyi ve hayal güçlerini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerde öğrenciler kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, ortaya çıkan el emeği ürünler de büyük beğeni topladı. Etkinlikler sayesinde öğrenciler hem yeni deneyimler kazandı hem de sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirme imkânı elde etti.

Mobil Çocuk Kütüphanesi Yoğun İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesinin çocukların kitapla olan bağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi de Nurhaklı çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, kitap okuma etkinlikleri ve masal saatleriyle keyifli vakit geçirirken, yüz boyama ve satranç gibi aktivitelerle de eğlenceli anlar yaşadı. Kitaplarla iç içe geçirilen etkinliklerde öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayan program takdirle karşılandı.

Bilim Otobüsü Çocukları Bilimle Buluşturdu

Büyükşehir Belediyesinin yürüyen bilim merkezi konseptiyle hayata geçirdiği Pusula Maraş Bilim Otobüsü de etkinliklerin en ilgi çeken bölümlerinden biri oldu. Bilim Otobüsü’nü ziyaret eden öğrenciler, burada gerçekleştirilen deney ve uygulamalarla bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Merak duygularını artıran etkinlikler sayesinde çocuklar hem öğrenmenin keyfini yaşadı hem de teknoloji ve bilim alanında farkındalık kazandı. Öğrenciler, gün boyunca süren etkinlikler sayesinde unutulmaz anılar biriktirdi.

Öğrencilerden Büyükşehir’e Teşekkür

Etkinliklerin sonunda öğrenciler, kendileri için hazırlanan programlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Çocukların mutluluğu ve heyecanı etkinlik alanına yansırken, Büyükşehir Belediyesinin çocukların gelişimine yönelik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.