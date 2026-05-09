Deprem bölgesi başta olmak üzere şehirlerin inşası, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik politikalarının ele alındığı program, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Üst Düzeyde Uluslararası Katılım

Toplantıya depremden etkilenen şehirlerin belediye başkanlarının yanı sıra farklı ülkelerden bakanlar ve bakan yardımcıları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcileri iştirak etti. Programda, afet sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde dirençli şehir modelinin önemi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Dirençli ve Sürdürülebilir Şehirler Masaya Yatırıldı

Bakan Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından sürdürülebilir şehirlerin inşası, dayanıklı altyapı sistemleri, enerji verimliliği, şehirlerde enerji dönüşümü, düşük karbonlu kalkınma modelleri ve iklim odaklı şehircilik politikaları gibi birçok başlık masaya yatırıldı. Özellikle afetlere karşı hazırlıklı şehirlerin oluşturulması konusunda yerel yönetimlerin rolü, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

“Kentsel Dirençlilik Bütüncül Bir Yaklaşımı Gerektiriyor”

Programda konuşan Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki baskısını her geçen gün artırdığına dikkat çekerek afet yönetiminde güçlü kurumların, etkin koordinasyonun ve sürdürülebilir planlamanın kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Kurum, kentsel dirençliliğin yalnızca fiziksel dönüşümden ibaret olmadığını; insanı, ekonomiyi, sosyal yaşamı ve çevreyi birlikte güçlendiren bütüncül bir şehircilik anlayışını kapsadığını belirtti.

COP31 Sürecinde Şehirler Ön Planda Olacak

COP31 Başkanlığı sürecinde şehirleri merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Bakan Kurum, iklim eylemini sahada daha güçlü hale getirmek amacıyla dirençli, sürdürülebilir ve insan odaklı şehirleri küresel gündemin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden yapılanma sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulurken, şehirlerin geleceğe daha güvenli hazırlanması adına uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Yerel yönetimlerin çevre dostu projeler üretmesi, enerji verimliliğini artıran yatırımlara yönelmesi ve afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmesi gerektiği ifade edildi.

“Şehirlerimizi Güvenli Geleceğe Hazırlıyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’da düzenlenen ‘Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler’ toplantısı, şehirlerimizin geleceği adına son derece kıymetli bir buluşma oldu. Deprem gerçeğini yaşamış şehirler olarak artık şehirlerimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin risklerini de göz önünde bulundurarak planlamak zorundayız. Dirençli şehirler; güçlü altyapıya, çevre dostu uygulamalara, enerji verimliliğine ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına sahip kentlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda deprem bölgemizde çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Kahramanmaraş olarak bizler de çevreye duyarlı, afetlere hazırlıklı, yaşam kalitesi yüksek ve geleceğe güvenle bakan bir şehir inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”