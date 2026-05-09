Soruşturmada Yeni Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa ek ifade verdiği öğrenildi.

Yalım’ın ifadesinde, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP Kurultayı öncesinde dönemin siyasi sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

“1 Milyon 200 Bin Lira Verdim” İddiası

Savcılık ifadesinde Özkan Yalım’ın, CHP kurultayı öncesi kongre sürecine ilişkin toplam 1 milyon 200 bin liralık ödeme yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

İddiaya göre Yalım, 200 bin lirayı Manisa’da elden bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de belirli bir kişiye teslim ettiğini savundu. Söz konusu iddialar, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Kurultay Sürecine İlişkin Dikkat Çeken Beyan

Yalım’ın ifadesinde, kurultay delegesi olduğu dönemde genel başkanlık sürecine ilişkin bazı temaslarda bulunduğunu öne sürdüğü de aktarıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bu iddiaların yargı sürecinde nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

VIP Araç Dönüşümü İddiası da Dosyada

Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadede yalnızca kurultay sürecine ilişkin iddialar değil, belediyeye ait araçlarla ilgili dikkat çeken beyanlar da yer aldı.

Özkan Yalım’ın, belediye bünyesindeki bazı araçların VIP dönüşüm işlemlerine ilişkin ödeme süreçleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre bazı dönüşüm işlemlerinin belediye iştirak şirketi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Siyasi Gündemde Yeni Tartışma

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların ardından gözler hem yargı sürecine hem de siyasi cepheden gelecek açıklamalara çevrildi.

Dosyada yer alan beyanların resmi yargılama sürecinde nasıl şekilleneceği ve yeni gelişmelerin olup olmayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.