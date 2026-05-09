Kahramanmaraş’ta Ekmek Fiyatları Arttı

Kahramanmaraş’ta temel gıda ürünleri arasında en çok tüketilen kalemlerden biri olan ekmekte fiyat artışı yaşandı. Kahramanmaraş Fırıncılar Odası tarafından alınan yeni kararla birlikte somun ekmeğin satış fiyatında artışa gidildi.

Artan üretim maliyetleri nedeniyle alınan karar, kentte hem vatandaşların hem de esnafın gündemine oturdu.

220 Gram Somun Ekmek Artık 18 TL

Yeni tarifeye göre Kahramanmaraş’ta 220 gram somun ekmek 18 TL’den satışa sunulacak. Daha önce 15 TL’den satılan ekmekte böylece 3 TL’lik fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.

Özellikle son dönemde un, enerji, işçilik ve işletme giderlerinde yaşanan yükselişin zam kararında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Zam Ne Zaman Uygulanacak?

Fiyat artışı kararı netleşirken, vatandaşların en çok merak ettiği konu ise yeni fiyatın hangi tarihten itibaren geçerli olacağı oldu.

Şu ana kadar zamlı tarifenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni fiyatın kısa süre içinde fırınlarda uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Vatandaşın Gündeminde Geçim Maliyeti Var

Kahramanmaraş’ta özellikle temel tüketim ürünlerine gelen art arda zamlar, vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyor.

En çok tüketilen ürünlerden biri olan ekmekteki fiyat artışı da günlük yaşam maliyetine yeni bir yük olarak değerlendiriliyor.