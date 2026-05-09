Edinilen bilgilere göre, Yamaçtepe Mahallesi’nde bulunan iş yerinde faaliyet gösteren Avukat Durdu Mehmet Dizibüyük’ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek amacıyla büroya gitti. Dizibüyük’ü hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dizibüyük’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk değerlendirmelerde Dizibüyük’ün epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.