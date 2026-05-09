Afşin’de Geceyi Sarsan Olay

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen olay, ilçede büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, Elbistan ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru B.G. ile eşi N.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle evde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından silah sesi duyuldu.

Eşini Bacaklarından Yaraladı

İddiaya göre polis memuru B.G., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Açılan ateş sonucu N.G. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Memuru Gözaltına Alındı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheli polis memuru B.G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.