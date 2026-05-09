Dron Tehditlerine Karşı Yerli Çözüm SAHA 2026’da Sahneye Çıktı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknoloji hamlesi hız kesmeden sürerken, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda dikkat çeken sistemlerden biri de HAN Sistem tarafından geliştirilen BARAN yakın muharebe anti-dron sistemi oldu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde sergilenen sistem, özellikle modern savaş alanlarında giderek büyüyen dron tehditlerine karşı geliştirilen yerli çözümler arasında öne çıktı.

BARAN’ın En Kritik Özelliği: 4 Saniyede Müdahale

HAN Sistem’in geliştirdiği patentli BARAN sistemi, alçak irtifadan gelen dron tehditlerini kısa sürede tespit edip etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.

6 namlulu ve elektrik tahrikli sistem, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip bulunuyor. Yapay zeka destekli hedef tanıma ve radar sistemleriyle çalışan BARAN, 100 ila 200 metre etkili menzil sunuyor.

Sistemin en dikkat çeken özelliği ise yalnızca 4 saniyelik reaksiyon süresi oldu.

Yapay Zeka Destekli Savunma Sistemi

HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, modern savaş konseptinde dron tehditlerinin tamamen yeni bir güvenlik alanı oluşturduğunu belirtti.

Bilgin, çok alçak irtifada ilerleyen ve radara yakalanması zor dronlara karşı insan refleksiyle hareket etmenin yeterli olmayacağını ifade ederek, çözümün yapay zeka destekli hızlı savunma sistemleri olduğunu vurguladı.

Karar mekanizmasında insan kontrolünün tamamen kaldırılmadığını belirten Bilgin, yapay zekanın tehdit analizi ve müdahale sürecinde ağırlıklı rol üstlendiğini söyledi.

Dünya Patenti Alındı

BARAN sisteminin yalnızca yerli değil, uluslararası ölçekte de dikkat çektiği açıklandı. HAN Sistem, geliştirdiği BARAN için dünya patentini aldığını duyurdu.

Henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeyen sistemin, mekanik testlerini tamamladığı ve atış testlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, test sürecinin tamamlanmasının ardından sistemin ciddi ilgi gören bir savunma ürünü olarak pazara sunulacağını belirtti.

Yeni Hedef: Anti-Dron Teknolojisinde Küresel Merkez Olmak

HAN Sistem, özellikle alçak irtifa anti-dron çözümlerinde küresel teknoloji merkezi olmayı hedefliyor.

Şirket yetkilileri, dron savaşlarının yaşandığı her coğrafyanın potansiyel pazar olduğunu vurgularken, Türk savunma sanayiinin bu alanda küresel rekabette güçlü konuma ulaşmayı amaçladığını ifade etti.