Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Süreç Hızlandırıldı

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar Türkiye gündemindeki yerini korurken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nden dikkat çeken açıklamalar geldi.

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Çiftçi, sokak güvenliği ve vatandaşların can emniyetine ilişkin yürütülen uygulamalara dair son verileri paylaştı.

Türkiye Genelinde Yüzde 80’lik Toplama Oranı

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini belirterek, Türkiye genelinde yüksek bir toplama oranına ulaşıldığını ifade etti.

Kalan bölüm için de çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Çiftçi, yıl sonuna doğru sürecin büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

9 Valiyle Kritik Görüşme

Sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan Çiftçi, toplama oranlarının düşük olduğu illerde çalışmaların hızlandırılması için doğrudan devreye girdiklerini söyledi.

Bu kapsamda bazı illerin valileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirildiği ve sürecin daha etkin şekilde yürütülmesinin istendiği öğrenildi.

“Sokakların Güvenliği Öncelikli”

Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu saldırılar ve yaşanan mağduriyetlerin kamu güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve günlük yaşamını sürdüren vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade eden Çiftçi, sahipsiz hayvanların sokaklar yerine uygun bakım alanlarında bulunmasının hem insanlar hem de hayvanlar açısından daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Belediyelere Barınak Çağrısı

Açıklamasında yerel yönetimlere de mesaj veren Çiftçi, barınak kapasitesinin artırılması ve altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Sürecin yalnızca güvenlik değil aynı zamanda hayvan refahı açısından da önemli olduğuna dikkat çekilirken, bakım, tedavi ve kısırlaştırma süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.