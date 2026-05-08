Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamalarda, tarım, orman ve suyun dünyada stratejik önem taşıyan bir değerler bütünü olduğunu söyledi.

Gıda arz güvenliği, su, yeşil vatan kavramlarının bir ülkenin stratejik öncelikleri arasına girdiğini belirten Yumaklı, "Türkiye, büyük bir ülke. Sahip olduğu değerler itibarıyla her sektörde olduğu gibi son 23 yılda, tarım ve orman sektöründe de dayanıklılığı, gelişmeyi, verimliliği ve kaliteyi önceleyen politikaları her zaman için gündeminde tutmuş ve bu alandaki ve anlamdaki gelişmeleri, dikkatle, süreklilikle takip etmiş durumda" diye konuştu. İklim değişikliği başta olmak üzere tüm konjonktürel etkiler ve kritik risklerle beraber gıda arz güvenliğini yönetmenin önemine değindi.

Gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde yer almasını özellikle istediklerini dile getiren Yumaklı, "Bu kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 2026 yılındaki kırsal kalkınma desteklerinin minimum yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilere ayırdık. O yüzden ülkemizdeki bütün kardeşlerimi buna başvurmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.