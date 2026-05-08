Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"ne katıldı.

Yılmaz, TBMM'de vergiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda kabul edildiğini söyledi.

"Getirdiğimiz önemli unsurlar var. Bir taraftan dünyadan daha fazla sermayeyi, daha fazla nitelikli insanı Türkiye'ye cezbetmek, özellikle şirketlerin bölgesel ve küresel karar alma merkezlerini ülkemize yönlendirmek için önemli teşvikler, düzenlemeler var bu pakette. Kurumlar vergimiz, teklif Meclis'e gittiğinde ilk aşamada ihracatçı imalatçılar için yüzde 9, tüm imalatçılar için yüzde 14 gibi bir rakamdı. Dün bir önergeyle, Meclis'imizin takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapılma kararı verildi ve yüzde 12,5 şeklinde bir düzenleme yapıldı. Dolayısıyla kurumlar vergisinin düşürüldüğü, dışarıdan gelen sermayenin çok daha kolay bir şekilde ülkemize kazandırıldığı yeni bir çerçeve oluşturuyoruz. Bunu bürokratik işlemleri kolaylaştırma anlayışımızla da bütünleştiriyoruz."

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben’de Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Akben, küresel iktisadi aktivitenin politik ve ekonomik gelişmelere bağlı olaylardan yoğun bir şekilde etkilendiği bir dönemden geçildiğini belirterek "Buna rağmen ülkemiz, güçlü ekonomik programı ve sağlam bankacılık yapısıyla bu hasarı yönetmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Akben, küresel iktisadi aktivitenin politik ve ekonomik gelişmelere bağlı olaylardan yoğun bir şekilde etkilendiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "Uluslararası hukuk tanımayan ve yayılım riski taşıyan savaş gündemi ekonomik, siyasi ve stratejik boyutlarıyla yakından takip edilmektedir. Bu savaşlar, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte hasara yol açmıştır." diye konuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarında baskı oluşturan bu gelişmelerin maliyet ve tedarik zincirine dair endişelerle enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını ve dünya ekonomisi üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Akben, "Buna rağmen ülkemiz, güçlü ekonomik programı ve sağlam bankacılık yapısıyla bu hasarı yönetmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Akben, katılım bankalarının net dönem karının 2025 sonunda 86 milyar liraya, 2026 Mart sonu itibarıyla ise aktif büyüklüğün 4,7 trilyon liraya ulaştığını ifade etti.

"Katılım bankalarının net dönem karı 2025 sonunda 86 milyar liraya ulaşmış, bu durum pazar payı gelişiminin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Katılım bankalarının 2026 Mart sonu itibarıyla temel performans göstergelerini incelediğimizde aktif büyüklüğün 4,7 trilyon liraya, kullandırılan fonların 2,3 trilyon liraya, toplanan fonların 3,1 trilyon liraya ve öz kaynakların ise 334 milyar liraya ulaşmış olduğu görülmektedir. Bankacılık sektöründen alınan pazar payı 2025 yıl sonuna göre 0,3 puan artmış ve 9,5 seviyesine ulaşmıştır. Toplanan fonlar payımız yüzde 11'e çıkmıştır. Kullandırılan fonlardaki payımız yıl sonuna göre yüzde 9'la yatay seyrini korumuştur. Bu güçlü finansal arka planla birlikte katılım bankalarının sürdürülebilir bilanço yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijital altyapı yatırımları katılım bankacılığının ölçek kazanımını desteklemektedir. Bankacılık hizmetlerinin dijital kanallarla entegrasyonu, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve fiziksel ağın genişletilmesi katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra katılım finansa yönelik farkındalığın artması da penetrasyon kazanımını desteklemiştir."

Faizsiz finans sisteminin gelişiminde önemli isimlerden biri olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben’in öncülüğünde, katılım bankacılığı alanında yeni bir döneme geçiş için çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği faizsiz bankacılık modelinin, tek çatı altında daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve sistemin daha geniş kitlelere ulaşmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Ekonomide alternatif finans modellerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen süreçte, katılım finans sisteminin kurumsal yapısının daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Kahramanmaraşlı bir isim olan Mehmet Ali Akben’in bu süreçte üstlendiği rol, kentte de memnuniyetle karşılanırken, hemşehrileri tarafından gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.