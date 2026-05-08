Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na canlı bağlantıyla katılarak Türk savunma sanayiinin geldiği noktaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde artık küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, fuarda kırılan rekorların sektörün ulaştığı seviyeyi net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

SAHA 2026’da rekor katılım

Türkiye’nin savunma sanayiindeki vitrin organizasyonlarından biri haline gelen SAHA 2026’nın bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, fuarın uluslararası çapta güçlü bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti;

"Himayelerimizde gerçekleştirilen ve alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın; savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın idrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı ve sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Toplam 1763 firmanın katıldığı fuarda 203 ürün ilk kez görücüye çıktı

Erdoğan, 120 ülkeden 1763 firmanın fuara katıldığını, bunların 1500’ünün yerli, 263’ünün yabancı şirketlerden oluştuğunu açıkladı.

Fuarda 203 yeni ürünün ilk kez görücüye çıktığını belirten Erdoğan, 192 resmi heyet ile 108 alım heyetinin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurduğunu söyledi.

8 milyar dolarlık iş hacmi

Fuar kapsamında imzalanan anlaşmaların büyüklüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı.

Bu rakamın 6 milyar dolarlık bölümünün doğrudan ihracat odaklı anlaşmalardan oluştuğunu belirten Erdoğan, Türk savunma sanayiinin artık dünya pazarında güven veren güçlü bir marka haline geldiğini vurguladı.

“Yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye”

Savunma teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin artık yeni nesil savaş teknolojilerinin üreticileri arasında yer aldığını ifade etti.

Milli Muharip Uçak’tan insansız savaş uçaklarına, radar sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar birçok kritik alanda yerli üretimin başarıyla sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığı büyük ölçüde geride bıraktığını söyledi.

Savunma ihracatında tarihi yükseliş

Savunma ve havacılık ihracatındaki büyümeye de dikkat çeken Erdoğan, göreve geldiklerinde yıllık ihracatın sadece 248 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Bugün ise bu rakamın tarihi seviyelere ulaştığını belirten Erdoğan, 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatının ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştığını açıkladı.

2026’nın ilk dört ayında da yükselişin sürdüğünü belirten Erdoğan, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

“Türkiye artık küresel bir güç”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne sererken, SAHA 2026’da ortaya çıkan rakamlar sektörün uluslararası etkisini ortaya koydu.

Türk savunma sanayiinin artık yalnızca bölgesel bir üretim merkezi değil, küresel ölçekte stratejik bir oyuncu haline geldiği mesajı verildi.