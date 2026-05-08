Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylara önemli fırsat geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası başvuru ekranı erişime açılırken, Kahramanmaraş’taki adaylar da dahil olmak üzere Türkiye genelinden başvurular alınmaya başlandı.
Yerleştirmelerin KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız gerçekleştirileceği personel alımı, özellikle iş arayan vatandaşların yakın takibine girdi.
Hangi kadrolara personel alınacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre birçok farklı branşta personel istihdam edilecek.
Alım yapılacak kadrolar şöyle:
- Mühendis
- Mimar
- Tekniker
- Avukat
- Sosyal çalışmacı
- Psikolog
- Çocuk gelişimcisi
- Öğretmen
- Fizyoterapist
- Hemşire
- ASDEP personeli
- Güvenlik görevlisi
- Çocuk bakıcısı
- Engelli bakıcısı
- Yaşlı bakıcısı
- Temizlik görevlisi
Özellikle çocuk bakım personeli ve sosyal hizmet kadrolarındaki yüksek kontenjan dikkat çekti.
Başvuru şartları neler?
Başvuru yapacak adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor.
İlanda yer alan şartlara göre adayların:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması
- Başvuru yapılacak kadro için gerekli eğitim şartını sağlaması
- Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olması
- 4/B sözleşmeli personel şartlarını taşıması
- Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması
- En az 60 KPSS puanına sahip olması
gerekiyor.
Bazı kadrolarda ayrıca:
- Yaş şartı
- Sertifika veya özel belge
- Güvenlik soruşturması
- Vardiyalı çalışma uygunluğu
gibi ek kriterler de aranacak.
Önemli detay: Üst öğrenim mezunları dikkat
Bakanlık ilanında dikkat çeken bir ayrıntı da başvuru eğitim düzeyiyle ilgili oldu.
Başvurulan kadro için belirlenen öğrenim seviyesinin üzerinde mezuniyeti bulunan ve üst öğrenim KPSS puanı olan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.
Bu nedenle adayların başvuru öncesinde ilan şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
Başvurular nasıl yapılacak?
Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Fiziki başvuru ya da posta yoluyla yapılan işlemler kabul edilmeyecek.
Eksik belge yükleyen, yanlış beyanda bulunan ya da şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.