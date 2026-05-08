Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylara önemli fırsat geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası başvuru ekranı erişime açılırken, Kahramanmaraş’taki adaylar da dahil olmak üzere Türkiye genelinden başvurular alınmaya başlandı.

Yerleştirmelerin KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız gerçekleştirileceği personel alımı, özellikle iş arayan vatandaşların yakın takibine girdi.

Hangi kadrolara personel alınacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre birçok farklı branşta personel istihdam edilecek.

Alım yapılacak kadrolar şöyle:

Mühendis

Mimar

Tekniker

Avukat

Sosyal çalışmacı

Psikolog

Çocuk gelişimcisi

Öğretmen

Fizyoterapist

Hemşire

ASDEP personeli

Güvenlik görevlisi

Çocuk bakıcısı

Engelli bakıcısı

Yaşlı bakıcısı

Temizlik görevlisi

Özellikle çocuk bakım personeli ve sosyal hizmet kadrolarındaki yüksek kontenjan dikkat çekti.

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor.

İlanda yer alan şartlara göre adayların:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması

Başvuru yapılacak kadro için gerekli eğitim şartını sağlaması

Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olması

4/B sözleşmeli personel şartlarını taşıması

Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

En az 60 KPSS puanına sahip olması

gerekiyor.

Bazı kadrolarda ayrıca:

Yaş şartı

Sertifika veya özel belge

Güvenlik soruşturması

Vardiyalı çalışma uygunluğu

gibi ek kriterler de aranacak.

Önemli detay: Üst öğrenim mezunları dikkat

Bakanlık ilanında dikkat çeken bir ayrıntı da başvuru eğitim düzeyiyle ilgili oldu.

Başvurulan kadro için belirlenen öğrenim seviyesinin üzerinde mezuniyeti bulunan ve üst öğrenim KPSS puanı olan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Bu nedenle adayların başvuru öncesinde ilan şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Fiziki başvuru ya da posta yoluyla yapılan işlemler kabul edilmeyecek.

Eksik belge yükleyen, yanlış beyanda bulunan ya da şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.