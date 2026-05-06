SAHA 2026’da Dikkat Çeken İmza Töreni

Türkiye’nin savunma sanayisindeki en büyük organizasyonlarından biri olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, önemli iş birliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, ASELSAN ile Endonezya arasında iki ayrı savunma sözleşmesi imza altına alındı.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin önde gelen firmalarını buluşturan fuarda gerçekleştirilen anlaşmalar, uluslararası katılımcıların da yoğun ilgisini çekti.

Endonezya Ordusunda ASELSAN Teknolojileri Kullanılacak

İmzalanan anlaşmalar kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetleri için insansız deniz araçlarında kullanılacak faydalı yük sistemleri sağlanacak. Bunun yanında Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda görev kritik haberleşme sistemleri de ASELSAN tarafından geliştirilecek.

Söz konusu anlaşmaların, Türkiye’nin savunma teknolojileri alanındaki ihracat kapasitesini artırması ve ASEAN bölgesindeki etkisini güçlendirmesi bekleniyor.

İmza Törenine Üst Düzey Katılım

Gerçekleştirilen törende ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol da yer aldı. Sözleşmelere ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı.

Törende yapılan değerlendirmelerde, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da genişletilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Türk Savunma Sanayisinin Küresel Yükselişi

Son yıllarda geliştirdiği milli ve yerli teknolojilerle dikkat çeken ASELSAN, farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerle küresel ölçekte etkisini artırmayı sürdürüyor. Özellikle haberleşme sistemleri, radar teknolojileri, elektronik harp çözümleri ve insansız sistemler alanındaki ihracat başarıları, Türkiye’nin savunma sanayisindeki rekabet gücünü yükseltiyor.

SAHA 2026’da imzalanan bu yeni anlaşmaların da Türk savunma sanayisinin uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

SAHA 2026 Uluslararası İlgi Görüyor

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bu yıl da çok sayıda yerli ve yabancı savunma sanayi firmasını İstanbul’da buluşturdu. Organizasyon, yeni iş birlikleri, teknoloji tanıtımları ve ihracat anlaşmalarıyla sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.