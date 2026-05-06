Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla personel alımına gidiyor. Belediye iştiraki AKBEL A.Ş. tarafından yayımlanan ilana göre, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 40 geçici personel istihdam edilecek.

15 Ekim 2026 tarihine kadar geçici süreyle çalıştırılacak personeller için başvuru süreci başladı.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı:

20 Arazöz Şoförü Alınacak

Arazöz şoförleri, belediyenin sulama ve temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların kullanımından sorumlu olacak.

20 Beden İşçisi İstihdam Edilecek

Beden işçileri ise park, bahçe, yeşil alan düzenlemeleri ile çevre bakım çalışmalarında görev yapacak.

Personellerin saha çalışmalarına ve vardiyalı sisteme uygun şekilde çalışması bekleniyor.

Başvuru Şartları Neler?

AKBEL A.Ş. tarafından yayımlanan ilanda adaylarda aranan genel şartlar da açıklandı.

Başvuru yapacak adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

45 yaşını geçmemiş olması,

Erkek aday olması,

Onikişubat veya Dulkadiroğlu ilçelerinde ikamet etmesi,

Adli sicil yönünden belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Arazöz Şoförleri İçin Özel Şartlar

Şoför kadrosuna başvuracak adaylardan ayrıca:

C sınıfı ehliyet,

SRC belgesi,

Psikoteknik belgesi

isteniyor.

Beden İşçisi İçin Eğitim Şartı

Beden işçisi kadrosu için adayların en fazla lise mezunu olması gerekiyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular 5 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 6 Mayıs 2026 günü sona erecek. Adayların başvurularını yalnızca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapmaları gerekiyor.

Yetkililer, birden fazla kadroya yapılan başvurularda sadece ilk başvurunun geçerli sayılacağını belirtti.

Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında değerlendirme yapılacak.

Alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday, uygulamalı ve sözlü mülakata çağrılacak.

Toplamda yaklaşık 120 adayın değerlendirme sürecine dahil edilmesi bekleniyor.

Mülakatlarda adayların mesleki yeterliliği, saha çalışmasına uygunluğu ve görev şartlarına uyumu değerlendirilecek.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu Detayı Dikkat Çekti

İlanda özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ikamet eden adaylara öncelik verileceği belirtildi.

Bu kapsamda adaylardan tarihçeli yerleşim yeri belgesi talep edilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği personel alımının özellikle yaz dönemi saha çalışmalarında hizmet kapasitesine önemli katkı sunması bekleniyor.