Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilçenin geleceğini ilgilendiren birçok önemli karar ele alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında düzenlenen toplantıda; altyapı yatırımları, sosyal destek projeleri, mali yapı ve imar düzenlemeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kipaş Holding’den Belediye’ye Hibe Araç Desteği

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri de Kipaş Holding tarafından belediyeye yapılacak hibe araç desteği oldu.

Belediyenin saha çalışmalarında kullanılacak araç kapasitesinin artırılmasını amaçlayan teklif, meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. Hibe desteğinin özellikle hizmet süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yol ve Asfalt Çalışmaları İçin Yeni Adımlar

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede sürdürülen asfalt, yol bakım ve üstyapı çalışmalarında kullanılacak malzeme alımı da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Dulkadiroğlu’nun farklı mahallelerinde devam eden çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemelerle ilgili planlamalar mecliste görüşüldü.

Yetkililer, alınan kararların özellikle mahallelerdeki ulaşım konforunu artıracağını ifade etti.

Sosyal Market Projesi Mecliste Dikkat Çekti

Toplantının sosyal belediyecilik açısından öne çıkan başlıklarından biri ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik planlanan sosyal market projesi oldu.

Verenel Derneği tarafından kurulması planlanan sosyal market için belediye tarafından yer tahsisi yapılması konusu mecliste değerlendirildi.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz destek sağlanması hedeflenirken, sosyal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir adım atılması planlanıyor.

Geleneksel Güreş Festivalleri Gündemdeydi

Dulkadiroğlu’nun kültürel mirası arasında yer alan Dereköy, Bertiz Boyalı ve Bertiz Baydemirli Güreş Festivalleri de toplantıda ele alındı.

Festival organizasyon süreçleri, ödül planlamaları ve etkinlik hazırlıklarıyla ilgili maddeler meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Yerel kültürün yaşatılması açısından festivallerin önemine dikkat çekildi.

İmar ve Enerji Altyapısı Görüşüldü

Mayıs ayı toplantısında ilçenin planlı gelişimini ilgilendiren imar düzenlemeleri de gündeme geldi.

Uygulama imar planı değişikliği teklifleri ile enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik 2 ayrı trafo uygulama planı değişikliği meclis üyeleri tarafından görüşülerek değerlendirildi.

Alınan kararların ilçenin gelecekteki yapılaşma ve enerji ihtiyaçlarına katkı sunması bekleniyor.

Başkan Akpınar’dan “Birlik ve Beraberlik” Vurgusu

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun gelişimi için ortak akıl anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Akpınar, ilçenin her mahallesine dokunan hizmetleri hayata geçirmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: