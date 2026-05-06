Geleneksel Lezzetlere Bilimsel Destek

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan içli köfte hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karatay, doğru pişirme teknikleri uygulandığında içli köftenin oldukça dengeli bir besin kaynağı olduğunu ifade etti. Özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesinin sağlık açısından daha uygun olduğunu vurgulayan Karatay, geleneksel tariflerin doğal içeriklerle hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş Sofralarının Vazgeçilmezleri Arasında

Kahramanmaraş mutfağında da önemli yere sahip olan içli köfte, özellikle özel günlerde ve aile sofralarında sıkça tercih ediliyor. Kentte hem kızartma hem haşlama yöntemleriyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, farklı baharatlar ve cevizli iç harcıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bulgur, et, ceviz ve doğal yağlarla hazırlanan içli köfte; protein, lif ve enerji açısından dengeli bir öğün sunabiliyor. Ancak pişirme yöntemi burada belirleyici oluyor.

“Pişirme Şekli Sağlığı Doğrudan Etkiliyor”

Beslenme uzmanları da bir yemeğin yalnızca içeriğinin değil, nasıl hazırlandığının da büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Kızartma yöntemiyle hazırlanan yemeklerde yağ ve kalori oranı yükselirken; haşlama veya fırınlama yöntemleri daha hafif ve dengeli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu nedenle uzmanlar, geleneksel lezzetlerin modern ve sağlıklı yöntemlerle hazırlanmasını öneriyor.

Karatay’dan Anadolu Mutfağı Vurgusu

Prof. Dr. Canan Karatay, Anadolu mutfağının işlenmemiş ve doğal ürünlere dayalı yapısının sağlıklı yaşam açısından büyük avantaj sunduğunu belirtiyor.

Özellikle ev yapımı yemeklerin hazır ve işlenmiş gıdalara kıyasla daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken Karatay, doğal tereyağı, kaliteli et, bulgur ve ceviz gibi ürünlerin kontrollü tüketildiğinde vücut için önemli faydalar sağlayabileceğini ifade ediyor.

Sağlıklı İçli Köfte Nasıl Hazırlanmalı?

Uzmanlara göre daha sağlıklı bir içli köfte için şu detaylara dikkat edilmeli:

Kızartma yerine haşlama tercih edilmeli

İç harçta fazla yağ kullanılmamalı

Katkı maddesiz doğal ürünler tercih edilmeli

Yanında yoğurt ve yeşillik tüketilmeli

Porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli

Bu yöntemlerle hazırlanan içli köfte, hem geleneksel damak tadını koruyor hem de daha hafif bir alternatif sunuyor.

Kahramanmaraş Mutfağı İlgi Görmeye Devam Ediyor

Türkiye’nin gastronomi şehirleri arasında gösterilen Kahramanmaraş, yalnızca dondurmasıyla değil; içli köfte, tirşik, eli böğründe ve ekşili çorba gibi birçok yöresel lezzetiyle de dikkat çekiyor.

Uzmanların geleneksel mutfak kültürüne yaptığı vurgu, Kahramanmaraş mutfağının doğal ve zengin yapısını bir kez daha gündeme taşıdı.