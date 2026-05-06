Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan fabrikada meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü etkisi altına aldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Alevler yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.