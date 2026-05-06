6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yaklaşık 3 yıl boyunca ibadete kapalı kalan, şehrin en önemli tarihi ve manevi simgelerinden biri olan Tarihi Ulu Camii, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından resmi açılış töreniyle yeniden kapılarını açıyor.

Yaklaşık 580 yıllık köklü geçmişiyle şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan cami, Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açılarak ilk buluşmasını cemaatle gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu anlamlı dönüş, düzenlenecek resmî törenle taçlandırılacak. Tarihi Ulu Camii için düzenlenecek resmi açılış programı, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da başlayacak. Açılış programının dikkat çeken detaylarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile törene katılacak olması.

Yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar bu anlamlı ana tanıklık etmeye davet edildi. Açıklamada, “Şehrimizin en önemli tarihi ve manevi değerlerinden biri olan Tarihi Ulu Camii’nin yeniden açılışına tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.