Kritik Görüşme Ankara’da Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i Ankara’da bakanlıkta ağırladı.

Görüşmede, özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak yeni önlemler ele alındı.

“Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” Gündemde

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projenin görüşüldüğünü duyurdu.

Yeni merkezin, suçla mücadelede daha hızlı ve etkin sonuçlar alınmasını sağlaması hedefleniyor.

“Güçlü Eşgüdüm, Güçlü Devlet”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki bakanlık arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Çiftçi açıklamasında,

“Adaletin tesisi ve kamu düzeninin korunması noktasında ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm, milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Çiftçi, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Adalet Bakanı Gürlek de benzer şekilde, iki kurum arasındaki iş birliğinin milletin huzur ve güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Hukuk ve Güvenlik İçin Ortak Adım

Bakan Gürlek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların, hem adaletin tesisi hem de kamu düzeninin korunması açısından kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Gürlek,

“Bu iş birliği, köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Hedef: Daha Güvenli Bir Türkiye

Planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile:

Dolandırıcılık suçlarının daha hızlı tespiti

Kurumlar arası koordinasyonun artırılması

Vatandaş mağduriyetlerinin azaltılması

amaçlanıyor.

Bu gelişme, dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelede yeni ve daha güçlü bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.