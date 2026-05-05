8 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden büyük çaplı para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildi.

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, milyarlarca liralık kirli para akışı deşifre edildi.

1,6 Milyar TL’lik Kirli Para Trafiği

Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik yasa dışı para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Yetkililer, bu tür yapıların hem ekonomik düzeni bozduğunu hem de toplumun temel dinamiklerini hedef aldığını vurguladı.

“Aile Yapısını ve Gençleri Hedef Alıyorlar”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve sanal kumarın özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çekti.

Gürlek, bu tür illegal faaliyetlerin yalnızca ekonomik suç olmadığını, aynı zamanda toplumsal yapıyı tehdit eden ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Kararlılık Mesajı: “Kökünü Kazıyacağız”

Bakan Gürlek, göreve geldiği günden itibaren yasa dışı bahisle mücadelede kapsamlı bir süreç başlatıldığını belirterek şu mesajı verdi:

“Yasa dışı bahis konusunda milletimize söz veriyoruz; bu işin sonuna kadar gidecek, kökünü kazıyacağız.”

Devletin Tüm Birimleri Sahada

Operasyonun başarıyla yürütülmesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ve emniyet güçlerinin çalışmaları ön plana çıktı.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

Topluma Net Mesaj

Gerçekleştirilen operasyon, devletin suç örgütlerine karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşlara da önemli bir mesaj verdi:

Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine karşı mücadele kararlılıkla sürecek.

Bu kapsamda özellikle gençlerin korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi için yeni adımların atılması bekleniyor.