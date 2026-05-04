JETCO Toplantısı Sonrası İmzalar Atıldı

Türkiye-Litvanya 2. Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısının ardından iki ülke arasında yeni iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul’daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi’nde düzenlenen törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas protokole imza attı.

İmzalanan anlaşmanın, mevcut ekonomik ilişkileri güçlendirmesi ve yeni yatırım alanlarının önünü açması bekleniyor.

Hedef 1,5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurguladı.

Bolat, 2025 yılında 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin birkaç yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu hedef doğrultusunda özellikle yatırımcıların stratejik sektörlere yönlendirilmesi planlanıyor.

Hangi Sektörler Ön Planda?

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde birçok stratejik alan öne çıktı. İş birliğinin özellikle şu alanlarda güçlendirilmesi hedefleniyor:

Müteahhitlik hizmetleri

Yeşil teknolojiler

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Savunma sanayisi

Yüksek teknoloji üretimi

Yenilenebilir enerji

Turizm

Ayrıca dijital ekonomi, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm başlıkları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Avrupa Birliği Süreci de Gündemdeydi

Görüşmelerde Avrupa Birliği ile ilişkiler de ele alındı. Özellikle Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Bolat, Litvanya’nın gelecek yıl başlayacak Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinin iki ülke ilişkilerine yeni fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Litvanya’dan Türkiye’ye Yakın İş Birliği Mesajı

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas da Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Griksas, özellikle yüksek teknoloji, inovasyon, savunma, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında yeni ortaklık fırsatları gördüklerini ifade etti.

Litvanya’nın Avrupa Birliği pazarına açılan stratejik bir kapı olduğunu belirten Griksas, Türk şirketlerini ülkelerinde daha aktif olmaya davet etti.

Hava Ulaşımı Ticaret ve Turizmi Destekliyor

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki hava bağlantısına da dikkat çekti.

Turkish Airlines’ın Litvanya’ya haftada 14 uçuş gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu güçlü ulaşım ağının ticaret, yatırım ve turizme önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye-Litvanya İlişkilerinde Yeni Dönem

İmzalanan JETCO Protokolü ile birlikte iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha sistematik bir yol haritasına kavuştuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre savunma, teknoloji ve enerji alanlarındaki yeni iş birlikleri önümüzdeki dönemde ilişkileri daha da ileri taşıyabilir.