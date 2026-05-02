Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karaman’a 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 19 kilometre olan bölünmüş yolu 175 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Burada yaptığı açıklamada bakan Uraloğlu Akıcı trafik sayesinde karbon salımını yıllık olarak 1361 ton azaltarak çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemine de katkı sağlamış olacağız " dedi.

Karaman'ın Konya, Mersin ve Antalya illeri arasında, doğal ve tarihi güzellikleriyle turizm hareketliliği yaşadığını, trafik yoğunluğunun azaltılması için çevre yolu projesinin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirdeki araç sayısının 120 bini aşması ve Konya-Mersin-Antalya arasındaki önemli transit koridorda yer alması nedeniyle ciddi trafik yoğunluğu oluşuyordu. Bu durum hem şehir içi trafiği olumsuz etkiliyor hem de lojistik, tarım ve ticaret faaliyetlerini yavaşlatıyordu. Bu nedenle Karaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve geleceğe taşımak için toplam 21 kilometre uzunluğundaki Karaman Çevre Yolu projemizi iki kısım halinde hayata geçirdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 kilometrelik 1. etabı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol olarak tamamladık. Hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Ayrıca yörenin bitki örtüsüne uygun 5 bin 200 fidan diktik. 70 bin metrekare kavşak ve refüj alanında kuru peyzaj çalışması yaparak su tasarrufu sağlayan, estetik ve sürdürülebilir bir çevre düzeni oluşturduk."

Karaman Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerine dikkat çeken Uraloğlu, çevre yolu ile yıllık 340 milyon lira tasarruf edileceğini, ayrıca akıcı trafik sayesinde yıllık karbon salınımının bin 361 ton azalarak çevresel sürdürülebilirlik ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sağlanacağını vurguladı.

Karaman Çevre Yolu'nun yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Çevre yolumuzun yapım çalışmalarına devam ettiğimiz 9,4 kilometre uzunluğundaki 2. kısmın da tamamlanmasıyla Karaman-Konya Devlet Yolu güzergahını çevre yolu ağına entegre etmiş olacağız. Böylece yolun daha etkin bir şekilde hizmet sunmasını sağlayarak Karaman'ı daha modern, daha akıcı, daha güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısına kavuşturacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün duasıyla Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.