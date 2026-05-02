2-10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek olan festival kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Bu kapsamda Aydın’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin tarihi ve antik kentleri ile açık hava müzesi konumundaki Aydın’da olmasının ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2021’de İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını, kısa sürede gelişip yayıldığını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl itibariyle tam 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün etkinliklerin başladığı Aydın ile birlikte Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş’ta artık dünyanın en büyük, en uzun soluklu ve en kapsamlı kültür-sanat festivalinin birer parçası, birer sahnesidir. Bu öyle bir festival ki yaşınız, ilgi alanlarınız, zevkleriniz ve beklentileriniz ne olursa olsun muhakkak ki onları karşılayacak, size hitap edecek etkinlikler bulacaksınız. 2021’de İstanbul’dan çıktığımız bu yolda bugün 7 bölge ve 26 şehre ulaşmışsak, bundan önceki 5 yılda milyonları bu festival çatısı altında buluşturmuşsak, işte bu çeşitlilik sayesindedir. 9 gün boyunca hayatınıza, zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler, yöresel tatlar ve en nihayetinde keyifle hatırlayacağınız güzel hatıralar katacaksınız. Hayırlı olmasını diliyor; sizleri ailecek festivalimize bekliyoruz" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni, insanımızın sosyal hayatına, yerelden ulusal ve uluslararasına uzanan sanat ve kültür uygulamalarıyla büyük bir hareketlilik getirmek, sanatçıya, sanat üretimine destek vermek; mutfaktan el ve sahne sanatlarına geleneksel değerlerimizi korumak ve yaşatmak, kültür varlıklarını ve turizm ürünlerini öne çıkararak tanıtımlarını sağlamak ve neticede kültür turizmi temelinde yoğun bir insan hareketini mümkün kılarak şehirlerin ekonomisine kazanç, insanımızın refahına fayda sunmak için hayat geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, çevre illerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festival süresince oteller, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun talep görmekte, esnafımız için ciddi bir kazanca vesile olunmaktadır.

Şehirlerin kültür, sanat ve turizm potansiyeli en güçlü şekilde gözler önüne serilmekte, markalaşma sağlanmakta ve iç turizm hareketine ivme kazandırılmaktadır. Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışı tamamen yıkılmakta; her kesimden insanımız bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurmaktadır. Bundan sonrası için de kazanımlarımızı koruyarak bütün bu değer ve faydaların sürekliliğini tesis edecek; yeni şehirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dahil ederek bu çok yönlü kazançların ülkemizin geneline mümkün olduğunca yayılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Ersoy’a plaket takdim edildi ve Aydın Kültür Yolu Festivali ve Atilla Koç Kültür Merkezi Açılış kurdelesi kesildi.