Küresel Savunma Arenası İstanbul’da Buluşuyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için geri sayım başladı.

Beşinci kez gerçekleştirilecek fuar, “Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir” vizyonuyla yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte stratejik bir platform olarak öne çıkıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, savunma ve ileri teknoloji alanında dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Rekor Katılım Bekleniyor

SAHA 2026’nın bu yılki hedefleri, organizasyonun ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor. 400 bin metrekarelik dev alanda gerçekleştirilecek fuarda, 120’den fazla ülkeden 1700’ün üzerinde firma yer alacak. 200 bini aşkın ziyaretçinin katılımının beklendiği etkinlikte, 25 binin üzerinde planlı iş görüşmesi yapılacak.

Bu rakamlar, SAHA’nın sadece Türkiye için değil, küresel savunma sanayisi için de kritik bir platform haline geldiğini ortaya koyuyor.

KOBİ’ler İçin Küresel Fırsat Kapısı

Fuarın en önemli hedeflerinden biri de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) uluslararası savunma ekosistemine entegrasyonunu sağlamak.

SAHA 2026, yerli firmaların dünya devleriyle aynı masada buluşmasına olanak tanırken; ortak üretim, teknoloji transferi ve tedarik anlaşmaları için güçlü bir zemin sunuyor. Bu sayede Türk savunma sanayisinin ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yerli ve Milli Teknolojiler Vitrinde

Etkinlikte savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin yanı sıra; yapay zeka, siber güvenlik, insansız sistemler ve elektronik harp çözümleri de sergilenecek.

300’ün üzerinde yeni ürünün lansmanının yapılması beklenirken, birçok teknoloji ilk kez SAHA 2026’da tanıtılacak. Türkiye’nin milli üretim gücü ve AR-GE kapasitesi, dünya sahnesine güçlü bir şekilde taşınacak.

Canlı Gösterimler ve Yeni Nesil Yarışmalar

SAHA 2026, yalnızca fuar değil aynı zamanda bir deneyim alanı sunacak.

FPV dron yarışmaları

İnsansız kara aracı mücadeleleri

Rover yarışmaları

World Drone Wars organizasyonu

gibi etkinliklerle ziyaretçiler, gerçek operasyon senaryolarına yakın gösterimleri izleme fırsatı bulacak.

Türkiye’nin Teknoloji Vizyonuna Güçlü Katkı

SAHA 2026, Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanındaki küresel vizyonunu destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor.

Etkinlik; inovasyon, üretim ve yatırım süreçlerini bir araya getirerek Türkiye’yi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.