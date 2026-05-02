Uluslararası Katılımla Kritik Eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 kapsamında gerçekleştirilen “Mağara, Sığınak ve Tünel Arama Eğitimi”, İzmir’de başarıyla tamamlandı.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyete Azerbaycan, Arnavutluk, Kırgızistan, Nijerya, Romanya, Moğolistan, Somali, Kuzey Makedonya ve Suriye’den toplam 93 askeri personel katıldı. Çok uluslu yapısıyla dikkat çeken eğitim, dost ve müttefik ülkelerle operasyonel uyumun artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Senaryo Gerçeğini Aratmadı

Tatbikat, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen çok aşamalı bir operasyon senaryosu üzerine kuruldu. İlk aşamada emniyet timleri, dron desteğiyle terörist unsurların bulunduğu mağara ve çevresinde keşif yaptı.

Elde edilen veriler doğrultusunda bölgeye sevk edilen yakın emniyet timleri, mağarayı kuşatarak dış güvenliği sağladı. Böylece içerideki unsurların kaçışı engellenirken, operasyonun ikinci safhasına geçildi.

Yerli Teknoloji Sahada: “OZAN” Dedektörü Kullanıldı

Operasyonun en dikkat çeken unsurlarından biri ise tamamen yerli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin sahada aktif kullanılması oldu.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve dünyanın en hafif mayın dedektörlerinden biri olarak gösterilen “OZAN”, mağara girişine giden güzergâhta kullanıldı. Dedektör sayesinde şüpheli bölgeler tespit edilerek işaretlendi ve olası patlayıcı riskleri en aza indirildi.

Özel Eğitimli Köpek ve Taktik Müdahale

Operasyonun kritik aşamasında özel eğitimli arama köpeği “Abide” devreye girdi. Koruma kalkanı eşliğinde mağara girişine ilerleyen ekipler, olası tehditlere karşı baskı atışı gerçekleştirdi.

Ardından sis ve el bombalarıyla desteklenen kontrollü girişle mağaraya giren timler, senaryo gereği içeride bulunan terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Tünel ve sığınakların da bulunduğu alan tamamen kontrol altına alınarak güvenlik sağlandı.

Terörle Mücadelede Gerçekçi Prova

Tatbikat kapsamında sadece mağara değil, teröristlerin kullandığı tünel ve sığınaklar da imha edildi. Eğitim, güvenlik güçlerinin sahadaki reflekslerini artırmaya yönelik gerçekçi bir prova niteliği taşıdı.

Uzmanlar, bu tür tatbikatların özellikle sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. EFES-2026’nın bu yönüyle hem askeri kabiliyeti geliştirdiği hem de uluslararası iş birliğini güçlendirdiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin Askeri Gücü ve Koordinasyonu Öne Çıktı

EFES-2026 kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern savaş konseptlerine uyum sağlama kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

Hem yerli teknolojilerin sahadaki etkinliği hem de çok uluslu birliklerle sağlanan koordinasyon, Türkiye’nin askeri gücünü gözler önüne serdi.