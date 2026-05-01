TSK Envanterine Resmen Katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri, düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi.

Kahramankazan’daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Yüzde 70’in Üzerinde Yerlilik Oranı

GÖKBEY’in tasarımından üretimine, testlerinden sertifikasyonuna kadar büyük bölümü yerli imkânlarla geliştirildi.

Yetkililer, yerli motor TS1400’ün entegrasyonu ile bu oranın %80’in üzerine çıkacağını vurguladı.

83 Helikopterlik Dev Plan

Program kapsamında:

Kara Kuvvetleri’ne 15 adet

İçişleri Bakanlığı’na 42 adet

Toplamda 83 helikopter teslim edilmesi hedefleniyor

Bu teslimatların, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Sadece Askeri Değil, Sivil Kullanım da Var

GÖKBEY yalnızca askeri görevlerde değil;

Hava ambulans

Arama kurtarma

VIP taşımacılığı

Kargo ve lojistik

gibi birçok alanda aktif olarak kullanılabilecek.

Zorlu Şartlara Karşı Üstün Performans

GÖKBEY, yüksek irtifa, aşırı sıcaklık ve zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

Farklı şehirlerde gerçekleştirilen testlerde; kar, deniz seviyesi ve motor titreşim gibi kritik senaryolar başarıyla tamamlandı.

Savunma Gücüne Stratejik Katkı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yerli savunma sistemlerinin Türkiye’nin caydırıcılığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

GÖKBEY’in envantere girmesiyle birlikte TSK’nın hava kabiliyetinin daha da güçleneceği ifade edildi.