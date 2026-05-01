Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölgede yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kahramanmaraş’ta Gök Gürültülü Sağanak

Kahramanmaraş’ta ise 1 Mayıs’tan itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre:

1 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak (13°C / 27°C)

2 Mayıs Cumartesi: Sağanak devam ediyor (23°C / 24°C)

3 Mayıs Pazar: Kuvvetli gök gürültülü sağanak (15°C / 20°C)

Nem oranının yüksek seyretmesi ve aralıklarla etkili olacak yağışların özellikle Pazar günü kuvvetini artırması bekleniyor.

Sıcaklıklar Düşüyor, Rüzgar Kuvvetleniyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin edilirken, Kahramanmaraş’ta da hissedilir bir serinleme bekleniyor.

Rüzgarın ise zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.