Yasa d\u0131\u015f\u0131 bahsin toplum i\u00e7in \u00e7ok zararl\u0131 oldu\u011funa vurgu yapan G\u00fcrlek, 81 il ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n yasa d\u0131\u015f\u0131 bahisle m\u00fccadelesinin devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de uyu\u015fturucuyla m\u00fccadelede en a\u011f\u0131r cezalar\u0131n bulundu\u011funu hat\u0131rlatan G\u00fcrlek, sadece cezay\u0131 daha da a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131rman\u0131n uyu\u015fturucu kullan\u0131m\u0131n\u0131 engellemeye yetmedi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nAdalet Bakan\u0131 G\u00fcrlek, 6 cezaevinde, uyu\u015fturucu su\u00e7lar\u0131ndan ceza alanlar\u0131n \u015fartl\u0131 sal\u0131verilmeden 6 ay \u00f6nce tedaviye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. G\u00fcrlek, "Yani tedavi s\u00fcreci bittikten sonra \u0130dari G\u00f6zlem Kurulu raporu olumlu rapor verdikten sonra d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kacak. Yani uyu\u015fturucuyu i\u00e7eride b\u0131rakacak d\u0131\u015far\u0131ya temiz bir halde \u00e7\u0131kacak. Rehabiliteye \u00f6nem veriyoruz, bu konuda da \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z\r\n\r\n\u00d6te yandan Bakan G\u00fcrlek, faili me\u00e7hul cinayetlerin \u00e7\u00f6z\u00fclmesine \u00f6nem verdiklerini, "cinayet mi, intihar m\u0131?" \u015f\u00fcphesi bulunan dosyalar\u0131 farkl\u0131 bir g\u00f6zle incelediklerini dile getirdi.\r\n\r\nToplumun beklentisinin, bu t\u00fcrden dosyalar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulmas\u0131 oldu\u011funa i\u015faret eden G\u00fcrlek, "Bunlarla ilgili biz bir ekip kurduk. Ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da hepsi tecr\u00fcbeli." diye konu\u015ftu.\r\nDosyalara m\u00fcdahale etme yetkilerinin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan G\u00fcrlek, dosyada eksiklikler varsa bunlar\u0131n incelendi\u011fini aktard\u0131.