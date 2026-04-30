ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte emniyet ve mülki idare kadrolarında önemli değişikliklere gidildi. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Ankara’da da kritik görev değişimleri yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Ankara Valiliği görevine atandı.

VALİLİKLERDE DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Karar kapsamında bazı illerde de valilik değişiklikleri yapıldı:

Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valiliği’ne

İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valiliği’ne

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valiliği’ne atandı

EMNİYETTE YENİ İSİMLER

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Dinç’in yerine Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek getirildi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte toplamda 4 vali ve 7 il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.

BAKANLIKTA DA GÖREV DEĞİŞİMİ

İçişleri Bakanlığı bünyesinde de önemli atamalar gerçekleştirildi. Personel Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Gökhan Zengin atanırken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Levent Kepçeli getirildi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle vali ve Emniyet Genel Müdürü olarak yeni atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Görevlerini devrederek yeni görevlerine atanan yöneticilere hizmetleri için teşekkür eden Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.