Uyuşturucuya Karşı Yeni Güvenlik Yaklaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” panelinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin bu alanda yeni bir güvenlik anlayışına geçtiğini duyurdu.

Çiftçi, mücadelede yalnızca operasyonel başarıların yeterli olmadığını belirterek, önleyici tedbirlerin artık sistemin merkezinde yer aldığını vurguladı.

“Uyuşturucu, Suçun Ana Damarı”

Uyuşturucunun sadece bireysel bir sorun olmadığını ifade eden Çiftçi, bu tehdidin terör ve organize suçlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Çiftçi, “Uyuşturucu, pek çok suçun beslendiği temel kaynaklardan biridir. Bu yapıyı ortadan kaldırmak, hem toplumun hem de devletin güvenliği için hayati önemdedir” dedi.

Önleyici Model Ön Planda

Yeni dönemde güvenlik politikalarının odağı değişiyor. Bakanlık, artık sadece suç sonrası müdahale değil, suç oluşmadan riskleri ortadan kaldıran bir sistem üzerinde çalışıyor. Çiftçi şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu; huzurun, güvenin, istikrarın ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde insan vardır, aile vardır, gençlik vardır ve gelecek vardır.

İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı’nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda 'önleyici'lik ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz."

Uluslararası Boyut da Göz Ardı Edilmiyor

Türkiye’nin jeopolitik konumunun, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir sorumluluk getirdiğini belirten Çiftçi, bu mücadelenin sadece ulusal değil, bölgesel ve küresel bir güvenlik meselesi olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında tarihi, ticari ve jeopolitik bir bağlantı noktasıyız. Bu konum bize büyük imkanlar sunduğu gibi, sınır aşan suçlarla mücadelede de büyük sorumluluklar yüklemektedir."

PRODES ile Sivil Topluma Destek

Bakanlık tarafından yürütülen Proje Destek Sistemi (PRODES) ile sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sağlanıyor.

Bu destekle:

STK’ların kapasitesi güçlendiriliyor

Kamu-STK iş birliği artırılıyor

Toplumsal sorunlara ortak çözümler üretiliyor

“Huzurun Yüzyılı” Vurgusu

Çiftçi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde güçlü aile yapısı ve güvenli toplum hedefinin yer aldığını belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin bu vizyonun en kritik parçalarından biri olduğunu söyledi.