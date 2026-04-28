25 İlçede Eş Zamanlı Baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet ekipleri harekete geçti.

İstanbul’da 25 ilçede, ayrıca Kocaeli’de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

39 Şüpheli Gözaltında

Toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Birden Fazla Örgütle Bağlantı Tespiti

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, farklı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Özellikle:

TKP/ML’nin açık alan yapılanması “Partizan”

DHKP-C

MLKP

DKP/BİRLİK

TKKKÖ ve diğer yapılanmalar

içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Eylem Hazırlığı İddiası

Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK ve HTS raporları doğrultusunda, çok sayıda şüphelinin eylem hazırlığında olduğu değerlendirildi.

Bu tespit üzerine operasyon kararı alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilerek incelemeye alındı.

Operasyonlar Sürecek

Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit eden yapılara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.