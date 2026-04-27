Türk Kızılay, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda gelişimini desteklemek amacıyla akran zorbalığıyla mücadeleyi 2026 yılı eğitim çalışmalarının merkezine aldı. Kurum, bu kapsamda “akran nezaketi” odaklı yeni bir modelle hem önleyici hem de iyileştirici adımlar atmayı hedefliyor.

Milyonlara Ulaşan Eğitim Faaliyetleri

Kızılay’ın 2025 faaliyet raporuna göre; afet bilinci, ilk yardım, toplum sağlığı, çevre farkındalığı ve aile yapısının güçlendirilmesi gibi başlıklarda yürütülen çalışmalarla 8,4 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. Bu geniş etki alanı, yeni eğitim modelinin yaygınlaştırılması için önemli bir zemin oluşturdu.

Okullarda “Akran Nezaketi” Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen Kızılay Kolu Kulüpleri aracılığıyla, öğrenciler arasında empati, sağlıklı iletişim ve saygı kültürü güçlendirilecek. Yeni model; çocuklar, öğretmenler ve aileleri kapsayan bütüncül bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.

Dijital İçerikler ve Eğitimler Yayında

Hazırlanan eğitim materyalleri, 23 Nisan 2026 itibarıyla Kızılay Kolu’nun dijital platformlarında erişime açıldı. Ayrıca:

Çevrim içi eğitim portalı üzerinden öğrencilere ve öğretmenlere eğitimler sunuluyor

Kızılay Akademi’de ebeveyn ve eğitimcilere yönelik ücretsiz seminerler veriliyor

Hedef 1 Milyondan Fazla Kişi

Türk Kızılay, hayata geçirilen bu çok katmanlı modelle Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Amaç yalnızca zorbalığı önlemek değil, aynı zamanda iyi davranış kültürünü kalıcı hale getirmek.