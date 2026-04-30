Alınan bilgiye göre, Emine Aktürk'ten (60) sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.

Dron ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda Aktürk'ün cesedine ulaşıldı.

Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

