Kent merkezinden Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

