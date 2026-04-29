“Eğitime Destek Platformu” toplantısına katılmak üzere gittiği Aksaray’da Ünal, kamu kurumları, teşkilat mensupları ve esnafla bir araya geldi.

Ziyaretlerine Aksaray Valiliği ile başlayan Ünal, Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’i makamlarında ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda teşkilat üyeleriyle buluşan Ünal, partililerle istişarelerde bulundu.

Program kapsamında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret eden Ünal, iş dünyasının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Şehit ailelerini ziyaret eden ve esnafla bir araya gelen Ünal, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ünal, siyasetin temelinde milletle birlikte hareket etmenin yer aldığını vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Ünal, “Gittiğimiz her yerde teşkilatlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların taleplerini dinliyor, çözüm için ilgili yerlere iletiyoruz. Siyaset milletle birlikte yapılır” dedi.

AK Parti’nin bir millet hareketi olduğunu belirten Ünal, hizmet odaklı siyaset anlayışının önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin bölgesel gelişmelerde güçlü bir aktör olduğunu ifade eden Ünal, ülkenin istikrarlı yapısıyla güven veren bir konumda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin krizleri yönetme kabiliyeti kazandığını belirten Ünal, siyasetin sorumluluk, vicdan ve adalet temelinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Aksaray programını tamamlayan Ünal’ın, temaslarına farklı illerde devam edeceği öğrenildi.