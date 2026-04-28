Mersin'in Silifke ilçesinde dün, denizde cesedi bulunan iki kişiden Halil Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Mersin Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Halil Çelik'in cenazesi, Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından defnedildi.

Halil Çelik'in arkadaşı Mevci Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Zaman zaman arkadaşlarıyla balığa giderdi. En yakın arkadaşı Akın Acar'dı. Cumartesi günü birlikte oturup yemek yedik. 'Dün balığa gideceğiz, öğlen 1-2 gibi döneriz' dedi. Çok üzgünüz.' ifadelerini kullandı.

Denizde cesedi bulunan Akın Acar'ın ise yarın öğle namazını müteakip Taşucu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde dün denizde 2 cesedin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine yapılan çalışmada, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'in (64) cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.