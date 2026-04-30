KURBAN BEDELLERİ NETLEŞTİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen toplantıda bu yılki vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı için:

Yurt içi ve Gazze: 17 bin 250 TL

17 bin 250 TL Yurt dışı: 6 bin 350 TL

Bağışçılar, ödemelerini 2 ila 4 taksit halinde gerçekleştirebilecek.

31 ÜLKEYE KURBAN ETİ ULAŞTIRILACAK

Kızılay, geçen yıl 25 ülkede gerçekleştirdiği kurban operasyonlarını bu yıl genişleterek 31 ülkeye çıkardı.

2025 yılında yapılan çalışmalar kapsamında:

168 bin 584 vekaletle kurban kesildi

4,5 milyondan fazla kişiye kurban eti ulaştırıldı

Bu yıl da benzer ölçekte bir yardım organizasyonu planlanıyor.

GAZZE İÇİN ÖZEL MODEL

Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, bölgede kesim yerine konserve modeliyle dağıtım yapıldığını söyledi.

Türkiye’de kesilen kurban etlerinin konserve haline getirilerek bölgeye ulaştırıldığını ifade eden Yılmaz, bu yöntem sayesinde etlerin uzun süre saklanabildiğini ve yıl boyunca dağıtım yapılabildiğini vurguladı.

“GAZZE’Yİ KENDİMİZDEN AYIRMADIK”

Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Yılmaz, bölgeye yardımın zor şartlar altında sürdüğünü belirtti.

Uluslararası yardım girişlerinin sınırlı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Gazze bizim için ayrı bir yer değil. Oradaki duyarlılığın devam etmesi gerekiyor” dedi.

HEDEF: YIL BOYU SÜREN DESTEK

Kızılay, kurban etlerini konserve haline getirerek sadece bayram döneminde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Yeni dönemde de hem Türkiye’de hem de kriz bölgelerinde milyonlarca kişiye yardım ulaştırılması hedefleniyor.