AİDATLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin ilk bölümü kabul edildi. Düzenleme özellikle site ve apartman aidatlarıyla ilgili önemli yenilikler içeriyor.

Yeni sistemle birlikte yöneticilerin keyfi aidat ve avans belirlemesinin önüne geçilecek. Artık aidat artışları doğrudan kat malikleri kurulunun onayına bağlı olacak.

YÖNETİCİLER ARTIK TEK BAŞINA KARAR VEREMEYECEK

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, site yöneticilerinin mali kararları tek başına almasının önü kesildi. Buna göre:

Aidat ve avans miktarı kat malikleri kurulunda belirlenecek

İşletme projeleri genel kurul onayından geçecek

Geçici bütçeler en fazla 3 ay içinde onaylanmak zorunda olacak

Bu düzenleme ile özellikle Kahramanmaraş’ta son dönemde sıkça gündeme gelen yüksek site aidatlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNEM

Kabul edilen maddeler arasında Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklik de yer aldı. Buna göre, değerleme raporları artık elektronik ortamda ve ücretsiz şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.

Bu adımın hem işlemleri hızlandırması hem de şeffaflığı artırması bekleniyor.

SOSYAL KONUTLARA VERGİ AVANTAJI

Yeni düzenleme, sosyal konut projelerini de kapsıyor. TOKİ tarafından yürütülen konut projelerinde 31 Aralık 2027’ye kadar ihale kararları ve sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

YÖNETİM PLANINA 3’TE 2 ŞARTI

Site ve toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için de yeni bir kriter getirildi. Buna göre değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin üçte ikisinin onayı gerekecek.

MECLİS ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

TBMM’de teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından oturuma ara verildi. Genel Kurul’un çalışmaları önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edecek.